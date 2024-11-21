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Крым является регионом с самой дорогой красной икрой в России

Крым является регионом с самой дорогой красной икрой в России

Самые высокие цены на красную икру зафиксированы в Крыму, Мурманской и Московской областях. Об этом, ссылаясь на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), сообщает РИА Новости.

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