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Электростанции в Пакистане могут отказаться от угля из Афганистана

Электростанции в Пакистане могут отказаться от угля из Афганистана

Повышение тарифов на импорт угля из Афганистана в Пакистан может вынудить отказаться от покупки афганского угля, заявила китайская компания Huaning, работающая на пакистанском рынке электроэнергии, 12 июля, сообщает Afghanistan International.

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