Минобороны Украины обязало встать на военный учет женщин инженеров, химиков и биологов

В новом приказе Министерства обороны Украины сообщается, что украинки, которые получили образование по специальностям в области химии, биологии, телекоммуникаций и ряда других направлений, должны с 1 октября встать на учет в военкоматах, пишет ТАСС.
В новом приказе Министерства обороны Украины сообщается, что украинки, которые получили образование по специальностям в области химии, биологии, телекоммуникаций и ряда других направлений, должны с 1 октября встать на учет в военкоматах, пишет ТАСС.
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