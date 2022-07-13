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Минобороны Украины обязало встать на военный учет женщин инженеров, химиков и биологов

Минобороны Украины обязало встать на военный учет женщин инженеров, химиков и биологов

В новом приказе Министерства обороны Украины сообщается, что украинки, которые получили образование по специальностям в области химии, биологии, телекоммуникаций и ряда других направлений, должны с 1 октября встать на учет в военкоматах, пишет ТАСС.

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