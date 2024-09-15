«МК»: Шкурлатов оценил реакцию Белоусова на обращение погибших добровольцев

В результате резонансной ситуации с гибелью операторов БПЛА из Славянской бригады с позывными «Гудвин» и «Эрнест», которые оставили запись перед своей смертью с обвинениями в сторону своего командира, было принято оперативное решение министра обороны Андрея Белоусова.