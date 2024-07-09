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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин: 12,7 тыс. жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Собянин: 12,7 тыс. жителей юга Москвы получили новые квартиры по реновации

Москвичи переезжают в квартиры с ремонтом в благоустроенные дома Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, в Южном административном округе столицы в программу реновации включено 378 домов, где проживают 82,3 тысячи человек.

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