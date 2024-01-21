Юрген Клопп: «Ни один крупный трансфер «Ливерпуля» не провалился – мы думаем дважды, трижды, четырежды. Кто-то назовет Нуньеса, но он выдающийся игрок»

«В «Ливерпуле» по-особенному работают над трансферами. Перед ними мы должны подумать дважды, трижды, четырежды.
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