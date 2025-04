Blizzard дарит 30 дней игрового времени новым игрокам World of Warcraft при покупке The War Wi...

Blizzard дарит 30 дней игрового времени новым игрокам World of Warcraft при покупке The War Within до 16 маяРазработчики World of Warcraft обьявили об очередной акции – до 16 мая дополнения The War Within продаются со скидкой до 40% за базовое издание, и до 28% за Epic и Heroic Edition.