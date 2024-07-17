Когда нельзя шуметь и куда жаловаться на нарушения соседей. Закон о тишине

Что делать, если шумят соседи: в какие часы они должны соблюдать тишину, штрафы за нарушения Shutterstock/FOTODOM Порой нам приходится терпеть соседей, которые по ночам устраивают дискотеки, выясняют отношения или затевают ремонт.
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