Политика как он...
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Политика как она есть

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Сбежавший из России Дмитрий Назаров* назвал себя пресмыкающимся и набросился на своих коллег

Сбежавший из России Дмитрий Назаров* назвал себя пресмыкающимся и набросился на своих коллег

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Комментарии
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М
Мария
Совсем плох стал. Спился.
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19 час.
Владимир Алтайцев
Да, он плох, но  про  поганцев, сбежавших из страны он сказал правду.
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19 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Если боженька хочет наказать, за все грехи земные и мысли скверные, он разума лишает человека... Увы, страшнее наказания в мире нет! Пожалеем старика и его старуху... Два сапога, вот и сложилась пара...
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