Сбежавший из России Дмитрий Назаров* назвал себя пресмыкающимся и набросился на своих коллег

Сбежавший из России Дмитрий Назаров* назвал себя пресмыкающимся и набросился на своих коллегУехавший из России Дмитрий Назаров* обозвал артистов-патриотовТатьяна ЗИМНЯЯ Дмитрий Назаров* в каком-то странном парике (как будто бы даже женском) вдруг принялся рассуждать о релокантах и своих коллегах.