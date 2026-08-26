Появились кадры последствий мощного наводнения в Непале

На северные районы Непала 26 августа обрушилось мощное наводнение. Дома вдоль реки Тришули в округе Нувакот оказались частично затоплены, сообщает местное издание Setopati, публикуя кадры с места происшествия в соцсети X.
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