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Газета.ру

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Появились кадры последствий мощного наводнения в Непале

Появились кадры последствий мощного наводнения в Непале

На северные районы Непала 26 августа обрушилось мощное наводнение. Дома вдоль реки Тришули в округе Нувакот оказались частично затоплены, сообщает местное издание Setopati, публикуя кадры с места происшествия в соцсети X.

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