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Спорт Уик-Энд

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Меньше чем через две недели Батраков может сыграть против ПСЖ Сафонова и «Барселоны»

Меньше чем через две недели Батраков может сыграть против ПСЖ Сафонова и «Барселоны»

Сегодня в Монако прошла жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов. В их числе клубы, в которых играют российские футболисты – чемпион Франции и действующий обладатель трофея ПСЖ (вратарь Матвей Сафонов) и чемпион Турции «Галатасарай» (полузащитник Алексей Батраков).

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