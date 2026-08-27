Меньше чем через две недели Батраков может сыграть против ПСЖ Сафонова и «Барселоны»

Сегодня в Монако прошла жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов. В их числе клубы, в которых играют российские футболисты – чемпион Франции и действующий обладатель трофея ПСЖ (вратарь Матвей Сафонов) и чемпион Турции «Галатасарай» (полузащитник Алексей Батраков).
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