Меньше чем через две недели Батраков может сыграть против ПСЖ Сафонова и «Барселоны»

Сегодня в Монако прошла жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов. В их числе клубы, в которых играют российские футболисты – чемпион Франции и действующий обладатель трофея ПСЖ (вратарь Матвей Сафонов) и чемпион Турции «Галатасарай» (полузащитник Алексей Батраков).