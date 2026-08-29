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Русские танки на Крещатике. Стоит ли ждать скорого падения Киева?

Русские танки на Крещатике. Стоит ли ждать скорого падения Киева?

Николай Анфалов.   Если ретроспективно окинуть взглядом российское патриотическое информполе, то можно без труда увидеть, как раз за разом регулярно возникает одна и та же волна ожиданий.

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Сергей

Всё верно,но почему-то забыли детали. Война,стыдливо прикрывающаяся ,названием сво,уносит жизни людей! Кто бы из высоких кабинетов ни говорил про бесконечные успехи,они есть,бесспорно!  Никто не смотрит на шаг вперёд,вам фвктически объявили войну! Где гарант,где'замочим в сортирах"?Нерешительность вызывает вполне обоснованные опасения,типа-обманули! Ага,он чекист,может и не самый выдающийся,конечно,но,таки да,образованный умный человек!Ждёмс!