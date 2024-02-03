Какие, сегодня 4 февраля 2024 года, отмечают праздники: День борьбы с раком, День супа и День калош Ирина ЛысенкоМало кто знает, какие уникальные праздники отмечают в эту воскресенье, 4 февраля 2024 года, в мире и в Российской Федерации.