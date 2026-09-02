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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Локомотива» о Кубке Гагарина: «Хотим победить еще раз. Но у нас нет шапкозакидательского настроения: мол, сейчас выйдем и всех разобьем. Спокойно работаем»

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев высказался о возможности выиграть третий Кубок Гагарина подряд.

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