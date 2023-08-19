Военное обозрение

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Машины дожигания: уничтожение повреждённой украинской бронетехники, которая потенциально может быть эвакуирована в тыл и восстановлена

Машины дожигания: уничтожение повреждённой украинской бронетехники, которая потенциально может быть эвакуирована в тыл и восстановлена

Восстановление боеспособности В ходе любого вооружённого конфликта высокой интенсивности у воюющих сторон происходит быстрое истощение арсеналов вооружений, которые требуется оперативно пополнять.

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