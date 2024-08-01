Fox News узнал о возможности освобождения Эвана Гершковича в ближайшие сутки

Журналиста американского делового издания Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, признанного в России виновным в шпионаже и приговоренного к 16 годам колонии, в течение ближайших суток могут освободить в рамках международного обмена заключенными.
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