Сколько семей в Кишиневе будут получать счета за отопление на 40% меньше

445 семей в четырех многоквартирных домах Кишинева будут получать счета за отопление на 40% меньше благодаря горизонтальным системам распределения теплоносителя, которые являются более эффективными, чем вертикальные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии