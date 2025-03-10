Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно снять корону в диалоге с США. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Близнюка заявил скандальный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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