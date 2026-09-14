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Живая Кубань

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Обезьяна загрызла пенсионерку в Адыгее: расследование кровавого кошмара завершено

Обезьяна загрызла пенсионерку в Адыгее: расследование кровавого кошмара завершено

Обезьяна загрызла пенсионерку в Адыгее: расследование кровавого кошмара завершеноВ Тахтамукайском районе Адыгеи завершили расследование дела после смертельного нападения примата на 84-летнюю пенсионерку.

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