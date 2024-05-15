Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку напомнил о своей позиции, что в Молдавии не существует молдаван и молдавского языка.
Премьер Румынии Чолаку заявил, что молдаван и молдавского языка не существует
Комментарии
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Eduard
Румынии не существует,только цыгане.Все прихватизировать чужую земельку у Молдавии мечтают! Я Румынии предлогаю войти в Молдавию! Не хотят,не дураки!
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18 час.
Meerflieger
"...Молдавское феодальное государство как самостоятельное государственное образование возникло, как известно, в середине XIV в..."(с) "...Государство Румыния возникло в 1859 году..."(с)
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16 час.
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