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Премьер Румынии Чолаку заявил, что молдаван и молдавского языка не существует

Премьер Румынии Чолаку заявил, что молдаван и молдавского языка не существует

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку напомнил о своей позиции, что в Молдавии не существует молдаван и молдавского языка.

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Комментарии
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Eduard
Румынии не существует,только цыгане.Все прихватизировать чужую земельку у Молдавии мечтают! Я Румынии предлогаю войти в Молдавию! Не хотят,не дураки!
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18 час.
Meerflieger
&quot;...Молдавское феодальное государство как самостоятельное государственное образование возникло, как известно, в середине XIV в...&quot;(с)              &quot;...Государство Румыния возникло в 1859 году...&quot;(с)
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16 час.

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