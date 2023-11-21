Бобруйск, Сморгонь и Мозырь примут матчи чемпионата Беларуси по футболу.

В чемпионате Беларуси по футболу сегодня будут сыграны три встречи 27-го тура: ´Белшина´ (Бобруйск) - РЦОР-БГУ (Минск) (начало в 13:00), ´Сморгонь´ - ´Минск´ (15:00) и ´Славия´ (Мозырь) - ´Неман´ (Гродно) (17:30).