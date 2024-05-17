Эка бесов корёжит. «Путин и Си одерживают ужасающую победу над бесхребетным Байденом», оказывается.
«Отвратительно триумфальный» Саммит ...
Комментарии
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Михаил Васильев
Автор подзабыл, что Германия напала на СССР не в три, а в четыре утра!
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18 час.
Андрей Красноперов
Министром иностранных дел что ли был автор статьи? Так статья очень интересная!
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18 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Много правильного, много словесной шелухи !! НО Я БЫ ОЧЕНЬ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ РОССИЯ РАЗВИВАЛАСЬ ТАКИМИ ЖЕ ТЕМПАМИ, КАКИМИ РАЗВИВАЕТСЯ КИТАЙ, ЧТОБЫ КИТАЙ БЫЛ НАШИМИ ПАРТНЕРОМ, А НЕ НАШИМ НЕДРУГОМ !!!
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16 мин.
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