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МИД России начал проработку поручений после встречи Путина и Байдена

МИД России начал проработку поручений после встречи Путина и Байдена

Представитель МИД РФ Мария Захарова отчиталась о начатой работе после встречи двух президентов. 7 декабря в режиме онлайн состоялась одна из главных международных встреч месяца – переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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