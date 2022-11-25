«Лейкерс» объявили о том, что участие Леброна в матче с «Сан-Антонио» под вопросом

«Лейкерс» изменили официальный статус форварда Леброна Джеймса перед матчем со «Сперс». Участие Джеймса в пятничной встрече с «Сан-Антонио» находится под вопросом (50 на 50).
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