12 оригинальных конструкторских идей для маленьких квартир и домиков!

Маленькие площади требуют задействования большого воображения. Вашему вниманию 12 оригинальных конструкторских идей для комнат с маленьким пространством! Сад на подоконнике Подвесные полки в несколько «этажей» помогут разместить на окне больше вазонов.
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