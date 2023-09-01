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12 оригинальных конструкторских идей для маленьких квартир и домиков!

12 оригинальных конструкторских идей для маленьких квартир и домиков!

Маленькие площади требуют задействования большого воображения. Вашему вниманию 12 оригинальных конструкторских идей для комнат с маленьким пространством! Сад на подоконнике Подвесные полки в несколько «этажей» помогут разместить на окне больше вазонов.

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