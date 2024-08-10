В рамках «Шоколадного кубка» в Чебоксарах состоялся турнир по чесболу

В столице Чувашии во второй раз с 2 по 12 августа проходят всероссийские соревнования — этап детского Кубка России по шахматам «Шоколадный кубок» среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет.
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