В Госдуме назвали сроки принятия запрета банкам открывать счета подросткам без согласия родителей

Власти уже близки к принятию инициативы о запрете на открытие банковских счетов несовершеннолетним без письменного согласия родителей, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
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