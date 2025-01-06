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РПЦ запретила священникам работать в казино и игорных домах

Синод Русской православной церкви утвердил список профессий, запрещенных для священников. Постановление опубликовано на сайте РПЦ под названием «О светской трудовой деятельности священнослужителей».

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