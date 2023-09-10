Вице-премьер Татьяна Голикова проголосовала на выборах мэра Москвы очно

В Москве стартовал третий день выборов мэра и муниципальных депутатов. Избирательный участок в воскресенье посетила вице-премьер России Татьяна Голикова, чтобы отдать свой голос за выбранного кандидата, сообщили в Telegram-канале правительства РФ.
В Москве стартовал третий день выборов мэра и муниципальных депутатов. Избирательный участок в воскресенье посетила вице-премьер России Татьяна Голикова, чтобы отдать свой голос за выбранного кандидата, сообщили в Telegram-канале правительства РФ.
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