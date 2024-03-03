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Подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета в Донецке

Подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета в Донецке

Подросток получил ранение в результате детонации взрывоопасного предмета в Донецке. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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