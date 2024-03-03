Подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета в Донецке

Подросток получил ранение в результате детонации взрывоопасного предмета в Донецке. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).