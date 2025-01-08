Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Андрей
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  • Alex Nемо
    Закон в РФ никому и ничего не должен. Ну а тем кому он должен - он свои долги прощает, а потом сажает...Когда терпение ло...
  • Виктор Гайдуков
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Жириновский предсказал последний год Украины, а евреи "ударят ядерным оружием". Далее война с Польшей и Германией?

После смерти Владимира Вольфовича за ним закрепился статус своего рода Кассандры – он предсказал многие события, которые в точности сбылись.

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