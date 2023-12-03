Как сделать барную стойку из старых вещей

Если вы каждый раз мучаетесь и не знаете, как избавиться от старых и ненужных вещей (выбросить жалко, а отдать некуда), то мы предлагаем вам включить свое воображение и превратить старый хлам во что-то полезное.
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