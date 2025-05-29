Суть Вознесения Господня или что главное объясняет праздник каждому из людей Евгения КомароваТакая простая привычка, как взгляд вверх, способствует открытому восприятию нового и снижает вероятность возникновения депрессивных состояний и суицидальных настроений.
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