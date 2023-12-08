Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Сделка века. Арабы идут в Арктику, Россия получает доступ ко всем крупнейшим портам мира, а янки считают убытки

Сделка века. Арабы идут в Арктику, Россия получает доступ ко всем крупнейшим портам мира, а янки считают убытки

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Результаты переговоров Владимира Путина и лидера ОАЭ не заставили себя ждать.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
что пидосы козьи рожи ,скоро вам кирдык!😀😜👍 кто вы и кто В,В.Путин, вы шавки по сравнению с нашим лидером  ! петухи🤣
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16 час.
ИГ
Ирина Галивец
Хорошие новости! Пусть так и будет!
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10 час.

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