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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Педро о гражданстве России: «Думал об этом, знаю о варианте. Может, позже будет возможность получить паспорт»

Бразильский футболист выступает за «Зенит» с этого года. – У Малкома и Клаудиньо есть российский паспорт.

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