Есть нюанс: почему так и не построили укрытия для стратегических и дальних бомбардировщиков ВКС РФ

После вчерашней атаки киевского режима на наши военные аэродромы у многих наших сограждан и не только возникает вполне резонный вопрос: «Почему стратегическая авиация ВС РФ до сих пор находится не в бетонных укрытиях, а стоит на открытом воздухе?» Ведь атаковать наши военные аэродромы украинские боевики пытались уже не один раз.