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Есть нюанс: почему так и не построили укрытия для стратегических и дальних бомбардировщиков ВКС РФ

Есть нюанс: почему так и не построили укрытия для стратегических и дальних бомбардировщиков ВКС РФ

После вчерашней атаки киевского режима на наши военные аэродромы у многих наших сограждан и не только возникает вполне резонный вопрос: «Почему стратегическая авиация ВС РФ до сих пор находится не в бетонных укрытиях, а стоит на открытом воздухе?» Ведь атаковать наши военные аэродромы украинские боевики пытались уже не один раз.

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