Тайны Евровидения: Кукловоды, смерти и снятые с России баллы

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаТайны Евровидения: Кукловоды, смерти и снятые с России баллы "Шо там хорохориться, ой, красавица… делай то, что не хочешь… Крылья прячу по привычке. Я недославянка, я недотаджичка.Вернуться к статье1911НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПросто ГалинаДавно ясно,что нам там делать нечего, это не конкурс,а чёрт знает что. Культуры этот конкурс не несёт. И зачем тратить такие огромные деньги наших налогоплательщиков.Зайцев Виктор Зайцев ВикторНеужели ещё кого-то интересует это либерпидарастическая клоака с претензией на музыкальный конкурс? Кому-то ещё непонятно, что это всего лишь одна из структур опидарасования сначала самой Европы, которую уже можно квалифицировать как Гейжопу (тамошняя обстановка позволяет так говорить, ибо реальных "homo sapiens" уже скоро будут сгонять в резервации). И я не понимаю какого чёрта туда, на это "шоу уродцев" ломится Россия. Опять это пресловутое и тухлое "евроинтеграция"? Россия туго соображает? Даже в Андорре, Люксембурге, Турции наконец поняли, во что превращён этот, некогда реальная кузница талантов, конкурс музыки. НЕТ уже того "Евровидения", которое дало миру АВВА, Селин Дион, Тото Кутоньо дважды побеждавшего Джонни Логана...Сегодня это "тусовка пидарасов и лесбиянок" и "кузница разврата и оболванивания мирового пипла", в первую очередь "молодняк". Поневоле станешь мистиком и конспиратором- Миром правит Сатана!Зайцев Виктор Зайцев ВикторПобедитель 2004 года Руслана из Укретины. Фото с майДАУНА-2014 года. Шикарный ракурс...Без этого...ну не тот вокал! К тому же верный указатель по европизации хохлов. Яйценюх был прав!Natalija OsmininaУж на что я человек не религиозный, но тут приходится признать - с Россией борются сатанисты.FСFKTRCFYLH сакпрепорбоюкучу наложить на их конкурсNikolay KomunadototznaetВ нашей политической и творческой элите, есть определённая группа опущенцев которые готовы любой ценой, в любой позе ползти на запад. В нас будут плевать, обливать грязью, вводить санкции, выстраивать военную инфраструктуру вдоль наших границ, организовывать попытки навальнистских гос переворотов и тд. А эта элитка ни на дюйм не сдвинется, так и будет ковылять этим курсом. Ситуация со всякими манижами это уже откровенное издевательство, нам плюют в лицо и при этом улыбаясь спрашивают "Ну а что такого? А что ты сделаешь". Ну а действительно? Хрен ли тут простой человек сделать может...Natalija OsmininaСтрой то капиталистический: главное, это интересы - больше за душой нет ничего. А "интересы" лоббируются с Запада, потому что там источник финансирования - ФРС.Диана Мальгиноваhttps://youtu.be/8FvJek4gYRw открытое собрание рабочих ЛенинградаNNataВообще не вижу смысла в этом конкурсе уродов. Давно надо было отказаться от участия в нем. Бессмысленная трата средств и собственное решение представить себя ущербным перед всем миром. Унизительно и противно.valentina sergeevaДо скандала о ней никто не знал, кто и когда за неё проголосовал - тоже вопрос. А кто ж тогда её выбрал?! Я, например, как, думаю, многие из русских женщин, которых она посмела представлять на этом радужном конкурсе якобы песни, хочу знать этих "героев" в лицо (или что там у них)!Майер АрмановМниша марионетка, которой манипулирует наша прозападная либерасня.Анатолий Селивановлиберасня все таки отправила эту певичку за Наши деньги на этот Шабаш. Позорище!!!!!!юлия назароваНе конкурс, а сборище уё..щ.ЛеонидНу и зачем представителям России участвовать в этом параде уродов??? Да не дай Бог выиграть на этом шабаше...И вся эта нечисть повалит к нам? Ляяя, нет у нас нормальных министров культуры...И прокуроров тоже. Что это как ни пропаганда изврата??? Телевидение будет демонстрировать...GGISMbICHУже больше десяти лет не смотрю это фрик-шоу, чего и всем желаю.А КудасовНепотопляемым мединским это участие надо и тому, кто им плавучесть обеспечивает.В ВКому-то в России ведь выгоден этот шабаш. Скорее всего "нашей" власти, иначе почему не реагируют?Konstantin ПетровЕсть конкурсы кто громче пёрнет или дальше плюнет. А не послать ли туда РФ?Nikolay GerasimenkoВ Эрнсте всё дело, он продвигает эту гомосятину. Вчера в программе время, диктор из штанов выпрыгивал, хвалил эту дуру( а она дура, невоспитанная, необразованная хабалка) за выход в финал. КАк будто Россия чемпионат по футболу выиграла.
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