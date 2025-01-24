СК проверяет обстоятельства сноса дома с жильцом в Иркутске

В Иркутске разгорелся скандал вокруг незаконного сноса аварийного двухэтажного дома на улице Якоби. Информация о происшествии, произошедшем с применением строительной техники и приведшем к полному разрушению здания, поступила в правоохранительные органы из эфира местного телеканала.
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