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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мать Манчини о его назначении в сборную Италии: «Надеюсь, он добьется еще одного великого триумфа. Мы должны вернуться к поиску и развитию талантов в стране»

Мать Роберто Манчини высказалась о его назначении на пост тренера сборной Италии . «Я очень рада. Это лучше и потому, что он сможет быть ближе к нам.

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