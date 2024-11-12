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WSJ: Трамп предложил должность помощника по нацбезопасности противнику НАТО

WSJ: Трамп предложил должность помощника по нацбезопасности противнику НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп обратился к члену палаты представителей Майку Уолтцу с предложением занять пост советника по национальной безопасности в Белом доме, о чем сообщило американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

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