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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Команда Москвы выиграла медальный зачет Спартакиады народов России, команда Петербурга – 2-я

Команда Москвы заняла первое место в медальном зачете Спартакиады народов России. Соревнования проходили с 31 июля по 11 октября в семи регионах РФ.

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