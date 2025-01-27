Горожане продолжают передавать подарки в «Домики добра»

Волшебство новогодних праздников продлится до последнего дня зимы — 28 февраля. Жители и гости столицы продолжают приносить подарки в «Домики добра» проекта «Москва помогает» для участников специальной военной операции (СВО) и детей, проживающих на новых территориях Российской Федерации, а также для подопечных приютов из новых регионов страны.