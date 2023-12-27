Юного рецидивиста задержали за стрельбу по автобусу на улице Седова

Молодой человек скрывался от полиции в доме №9 по улице Турку. Сотрудники полиции задержали 20-летнего безработного рецидивиста за стрельбу по рейсовому автобусу, проезжавшему мимо дома № 126 по улице Седова в Невском районе.
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