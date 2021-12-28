Экономист Переславский: при плохом сценарии инфляция превысит 12%

Высокая инфляция сохранится и в первом квартале 2022 года. По сравнению с уходящим 2021 годом, она может подскочить сразу на несколько пунктов, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Высокая инфляция сохранится и в первом квартале 2022 года. По сравнению с уходящим 2021 годом, она может подскочить сразу на несколько пунктов, заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
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