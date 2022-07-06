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Российские хакеры из группировки RaHDit сообщили, что выложили в сеть данные украинских разведчиков

Российские хакеры из группировки RaHDit сообщили, что выложили в сеть данные украинских разведчиков

Российские хакеры из группировки RaHDit сообщили, что выложили в сеть личные данные тысячи сотрудников Главного управления разведки министерства обороны Украины.

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