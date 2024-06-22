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Линус Улльмарк: «Удивлен, что Самсонов провел столько матчей в плей-офф. Уолл намного лучше контролировал ситуацию»

«Торонто» уступил в серии с «Бостоном» со счетом 3-4. Вратарь «Лифс» Илья Самсонов принял участие в 5 матчах и одержал 1 победу.

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