Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в интервью Financial Times потребовал запретить выдачу туристических виз россиянам для путешествий в Европу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дрозденко: ситуац...
- Южно-Лыткаринская...
- АА Су-34 пятью ФАБ-5...
Угу. Русские в Латвию не ездят т.к. там ничего толкового нет, так этот Кулебергопс, предлагает и всему ЕС отказаться от Русских туристов и их денег. Не себе, не другим обезьянам.