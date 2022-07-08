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Лавров о возможности переговоров с госсекретарем США Блинкеном: Россия не будет ни за кем бегать с предложениями о встречах

Лавров о возможности переговоров с госсекретарем США Блинкеном: Россия не будет ни за кем бегать с предложениями о встречах

Россия не будет ни за кем бегать с предложениями о встречах. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал возможность провести переговоры со своим американским коллегой Энтони Блинкеном на полях министерского заседания группы "Большой двадцатки".

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