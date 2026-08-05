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Газета.ру

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Российские синхронистки выиграли золото ЧЕ в акробатической программе

Российские синхронистки выиграли золото ЧЕ в акробатической программе

Российские синхронистки стали победительницами чемпионата Европы – 2026 в акробатической программ. В составе сборной России выступили Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.

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