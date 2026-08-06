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Казан шәһәрләр арасында авиабилетларга бәяләр кимү буенча беренче өчлеккә керде

Казан шәһәрләр арасында авиабилетларга бәяләр кимү буенча беренче өчлеккә керде

Сентябрь башында Казанда авиабилетлар август белән чагыштырганда арзанайган. Минималь тарифларның уртача бәясе 26,2 процентка кимегән, ә Казан – Минеральные Воды юнәлеше бәяләр төшү буенча лидерларның берсе булган, анда билетлар 53,7 процентка очсызланган.

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