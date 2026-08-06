Казан шәһәрләр арасында авиабилетларга бәяләр кимү буенча беренче өчлеккә керде

Сентябрь башында Казанда авиабилетлар август белән чагыштырганда арзанайган. Минималь тарифларның уртача бәясе 26,2 процентка кимегән, ә Казан – Минеральные Воды юнәлеше бәяләр төшү буенча лидерларның берсе булган, анда билетлар 53,7 процентка очсызланган.
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